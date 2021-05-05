شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حجز مقاعد قطارات العيد الإضافية من المحطات الرئيسية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد، أن حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك سيكون من المحطات الرئيسية فقط، حيث لن يتم طرح مقاعدها للحجز عبر مناف الحجز الخارجية أو شبكة الإنترنت سواء الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة.

وتبدأ هيئة السكة الحديد، حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك ابتداء من الأحد المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط قبل موعد السفر بـ24 ساعة.

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية ابتداء من 10 مايو، على أن يستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

كما تدفع هيئة السكة الحديد بعدد 22 عربة مكيفة علي تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد عدد 30 قطار مكيف وعدد 24 قطار روسى وعدد 336 عربة علاوة بإجمالى عدد 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.