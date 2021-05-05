مصادر تكشف مفاجأة في اتهام زوجة مطرب شعبي بالاعتداء على فتاة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن مفاجأة في اتهام ممثلة شابة بالاعتداء بالضرب والسب على فتاة داخل أحد المحال التجارية بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن المشكو في حقها -التي زعمت أنها زوجة المطرب الشعبي "س.ا"- اتهمت صديقها باغتصابها في منتصف شهر مارس الماضي.

وأضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها لأنها غيير مخول لها الحديث بوسائل الإعلام- أن جهات التحقيق استمعت إلى أقوال الفتاة المعتدي عليها وتدعى "سمر.ع."، مؤكدة أنه لم يصدر حتى الآن أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم من فتاة تدعى "سمر.ع"، بتعرضها للضرب والسب والقذف على يد فتاة زعمت أنها زوجة مطرب شعبي.

وقالت الفتاة في بلاغها إنها أثناء تواجدها بأحد المحال التجارية بمنطقة حدائق الأهرام وقع خلافاً بينها والمشكو في حقها بسبب أسبقية حجز المكان المخصص لقياس الملابس " البروفا".



وأضافت أنها تعدت عليها بالضرب والسب والقذف أمام المتواجدين بالمكان، الذين تدخلوا وفضوا المشاجرة، مؤكدة أن كاميرات المراقبة المركبة بالمكان سجلت ما حدث.

وتحرر المحضر رقم 6241 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.