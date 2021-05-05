سطو مسلح ورحلة الأيام السبعة.. ماذا حدث في مكتب بريد الشيخ زايد قبل الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ عام استقدم مسؤولو مكتب بريد الحي الأول بمدينة الشيخ زايد أحد الفنيين لتنفيذ أعمال صيانة. كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدما "محمد" المكتب قبل أن يعود ذاك الشاب لينفذ مخطط شيطاني في نهار رمضان.

ظهور شرعي تلته مرات عدة تردد خلالها الشاب العشريني على مكتب البريد ما بين استلام حوالة نقدية تارة وإرسال واحدة تارة أخرى. لم يدر بخلد أي من العاملين بالمكتب بما يدور في عقل "محمد".

نهاية شهر أبريل الماضي وتحديدا قبل أذان المغرب بنحو 15 دقيقة كان الحي الراقي على موعد مع حادث سطو مسلح بات حديث الساعة.

سطا تشكيل عصابي يحمل أحدهم سلاحا ناريا "فرد خرطوش" على مكتب البريد واستولى عناصره على 350 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار مستغلين خلو الشوارع من المارة في ذلك التوقيت.

صدمة ممزوجة بالرعب سيطرت على العاملين بمكتب البريد فقدوا معها النطق دقائق. حاولوا استجماع قواهم التي خارت للتو. ظن أحدهم أن الأمر محض مزحة ضمن برامج المقالب الكوميدية حتى استفاق على واقع مرير.

دقائق قليلة كانت كفيلة بانتشار رجال المباحث بقطاع أكتوبر وفرقة الشيخ زايد بعد بلاغ عبر شرطة النجدة. توجيهات سريعة من اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة لعناصر البحث الجنائي بفحص مسرح الحادث بدقة وتببع خط سير هروب الجناة لتحديد هويتهم وضبطهم سريعا.

بالانتقال إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد -القريب من مكتب البريد- عقد اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اجتماعا بفريق البحث بمشاركة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد، بحثوا خلاله خطة البحث المقرر تنفيذها وتوزيع الأدوار.

اجتماع مصغر تلا ذاك ترأسه الرائد كريم سمير رئيس المباحث بمعاونيه؛ لوضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل أملا في الإيقاع بمرتكبي حادث السطو.

بمناقشة العاملين بمكتب البريد، اكتشف رجال المباحث ارتكابهم خطأ كارثي تسبب في الحادث. تبين أنه بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية شرعوا في عمل جرد للأموال دون غلق الباب الخارجي الحديدي او تعيين حراسة أو الاستعانة برجال الشرطة.

عكف الرائد أحمد البدري والنقيب إسلام شوق معاوني مباحث الشيخ زايد، على فحص العاملين بمكتب البريد ومراجعة ما التقطته كاميرات المراقبة لاسيما تنبيه قيادات القسم على مسؤولي البريد بتشديد الحراسة على الفرع

أظهرت الكاميرات توقف سيارة ترجل منها 4 أشخاص يرتدون كمامات طبية -تخفي ملامح وجههم- ويحمل أحدهم فرد خرطوش.

أسبوع كامل لم يذق فيه رجال المباحث طعم النوم. رحلات مكوكية لجمع المعلومات وتتبع خط سير الهروب كللت جهودها بالتوصل إلى أن العقل المدبر للحادث فني صيانة يدعى "محمد 28 سنة" مقيم الشيخ زايد، وأنه يتردد على مكتب البريد محل الواقعة باستمرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان حسام عبد المنصف وطارق حمزاوي من ضبط المتهم الرئيسي الذي أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه شارحا "كل مرة بروح مكتب البريد بشوف الخزنة مفتوحة قدامي ومافيش أفراد أمن ولا أي حاجة فقولت طلعة سهلة".

مع إرشاد العقل المدبر عن شركائه، انطلقت مأمورية قادها العقيد أحمد نجم والرائد كريم سمير ومعاونيه أحمد البدري وإسلام شوق تستهدف واحدا تلو الآخر.

أمكن ضبط 3 متهمين بنطاق محافظة الجيزة والسلاح "فرد خرطوش" والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وإعادة المبلغ المستولى عليه وتكثيف الجهود لضبط المتهم الخامس الهارب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

فرح عارم اجتاح الصفحات المهتمة بأخبار مدينة الشيخ زايد مع تداول نبأ سقوط المتهمين بالسطو على مكتب البريد، موجهين الشكر لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال.