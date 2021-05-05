هشَّم رأسه.. اعترافات المتهم بقتل فرد أمن مصنع لسرقته في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى المتهم الرئيسي بقتل فرد أمن بمصنع زجاج في 15 مايو لسرقته باعترافاته أمام نيابة 15 مايو.

وقال المتهم إنه كان يعمل في المصنع لكن فُصل لسوء سلوكه، لذا خطط للانتقام من مالك المصنع بالتخطيط لسرقة الخزينة وما بها من أموال، نافيًا قصده قتل فرد الأمن.

وأضاف أنه اشترك مع 4 آخرين في التخطيط لسرقة المصنع، وأثناء محاولتهم التسلل شعر بهم فرد الأمن شرف محمد، 50 سنة، وحاول منعهم فطعنوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى سرقتهم 48 ألف جنيه وفروا هاربين.

مناظرة النيابة أثبتت تهشيم رأس المجني عليه بآلة حادة بالإضافة لإصابته بنحو 7 طعنات أودت بحياته.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لهم تهمتي قتل المجني عليه المقترن بجناية السرقة وحيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرح بها.