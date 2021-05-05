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بسبب الشيشة.. غلق وتشميع كافيه المطرب مصطفى كامل في الدقي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح بالتنسيق مع أمن الجيزة حملاته ضد المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم الانضباط بنطاق شوارع وميادين الحي.

وأسفرت حملة ليلية بمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم هاني الحسيني عن غلق وتشميع كافيه "أوسكار" بشارع عبد المنعم رياض، المملوك للمطرب مصطفى كامل.

وصادرت الحملة نحو 131 أرجيلة "شيشة" بالمخالفة لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة "كوفيد 19".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، ومنها المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية.

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MO Nasa

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