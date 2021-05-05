نشرة الحوادث.. اقتراب "العفو الرئاسي" وأموال عائلة مبارك "قيد التحفظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

مساعد وزير الداخلية للسجون: الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر قريبًا

كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، عن قرب الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 10 يوليو، لتقديم المستندات.

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته، بالإعدام شنقًا.

حقيقة تخدير طفلة لاستغلالها في التسول بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس-بوك" يتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص ، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك واحتمالية أن تكون "مخدرة" ويتم استغلالها في أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية.

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق سفر للخارج.