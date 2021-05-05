النقض تؤيد المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض الحُكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لـ4 متهمين بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم بقنا، ورفضت الطعن المقدم منهم.

وأسندت النيابة للمتهمين جريمة قتل مواطن والشروع في قتل آخرين بأن بيتوا وعقدوا العزم على ارتكاب جريمتهم وذلك على خلفية اشتباكات بين عائلتين بقنا فحازوا واحرزوا أسلحة نارية وطلقات مما تستخدم فيها وأسلحة بيضاء لارتكاب جريمتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين فاعترفوا بجريمتهم والأسلحة المستخدمة فيها، ونسبت لهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخرين.