صفعة على وجه الإرهاب.. برلماني يشيد بتقرير الإفتاء عن "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، تقرير مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء عن مسلسل " الاختيار 2" واعتباره عملاً دراميًّا متميزًا يرسم لوحة للصمود والفخر الوطني وبث الروح الوطنية في النفوس، ويبرز بطولات المصريين وتضحياتهم خلال المواجهة مع أعداء الوطن والمخربين، بأنه شهادة تاريخية وصفعة على وجه تنظيم الإخوان الإرهابي وجميع تياراته.

أكد إدريس، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مسلسل " الاختيار 2" كشف عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصري والشعوب العربية وشعوب العالم كله بعد إذاعته مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية.

وتابع النائب بأن المسلسل أعاد الاعتبار إلى الدراما المصرية، فالواقع والتاريخ أكدا أن هذا المسلسل الذي وثق بالصوت والصورة الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان كشف للعالم كله ما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية لهدم الدولة المصرية.

كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية قد أكد فى تقريره أن المسلسل بجزئيه قد وجَّه ضربة موجعة لقادة حروب الجيل الرابع، الذين يستهدفون تثبيط الروح الوطنية ونشر الفرقة والاختلاف، ويكيدون لمصر بوابل من الشائعات والأكاذيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحديثة.​