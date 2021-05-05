ننشر مشروع قانون فصل الإخوان بالمؤسسات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل الخليج 365 على نص مشروع قانون "فصل المنتمين من الجماعات الإرهابية" الذي أعده النائب عبد الفتاح محمد يحيي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة، ويعتزم تقديمه بعد إجازة عيد الفطر.

ويقر المشروع بفصل كل من يثبت إنتمائه إلى جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة إرهابية.

كما ينص المشروع على فصل كل موظف أو عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت بااليقين أنه يقوم بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي تحرض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية أو يقوم بنشر أكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.