شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي: تورم القدمين عرض وليس مرضًا.. وهذه أسبابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تورم القدمين عرض وليس مرض وهناك أمراض تسبب تور القدمين أولها الجلطة أو الالتهاب.

وقال موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة "صدى البلد"، أن أمراض القلب والكبد والكلى من أسباب التورم فالكبد يفرز مادة مهمة جدا هي زلال الدم ليحافظ على تواجد الماء داخل الأوردة ويمنع الاستسقاء وتورم القدمين.

وأضاف أنه من الوارد فقد الزلال في البول وتكون الكبد حالته جيدة ويحدث تورم رفروزي في كل أنحاء الجسم.