شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنقاذ شاب وإيداعه مستشفى العباسية لتلقي أوجه الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت الاستغاثة -بحسب بيان- إلى وجود مواطن يبلغ من العمر ٣٥ عاما بلا مأوى يعاني من أمراض نفسية وهلاوس سمعية وبصرية، وذلك بميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة أسفل كوبري أكتوبر، وفي هذا الإطار تولى المسئولون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي ومأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا والدكتورة رانيا زكريا مدير عام مستشفيات الصحة النفسية.

وفي ذات السياق قد تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء الفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى وعناصر شرطة قسم بولاق ابو العلا، وقد توجه الفريق إلى موقع الاستغاثة واصطحب المواطن محل الشكوى إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أجراها أطباء مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، قد تبين أن المواطن يعاني من مرض نفسي، وعليه تقرر إيداع المواطن بمستشفى الامراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تماثله للشفاء.