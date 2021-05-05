شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب هبوط الجانب الأيمن من القلب: «فتش عن الرئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب هبوط الجانب اليمن من القلب .

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة «صدى البلد» إن البطين الأيمن يتحمل الكثير عند تعب الرئة ووجود مشكلة فيها.

وأضاف أن الدم يصبح حمل على البطين الأيمن عند وجود مشكلة في الرئة مثل المدخنين وعندما تتعب الرئة ترفض استقبال الدم ويتسبب وغالبا المدخنون يصابون بهبوط في الجهة اليمنى للقلب بسبب الرئة فعقوبة التدخين مؤجلة.

وروى موافي واقعة في امتحان شفوي اثناء وجوده في السنة النهائية لكلية الطب عندما تلقى سؤالا غريبا قال لو مدخن تحب تموت بسرطان رئة ولا تمدد هوائي وجاوبت احب اموت بسرطان رئة لأن 3 أشهر ويحدث الموت بينما التمدد الهوائي تحدث معه سنوات معاناة في الرئة حتى يحدث الفشل التنفسي.