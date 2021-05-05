شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 5 سنوات لمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة السابعة في محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بحبس متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة لمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك في القضية رقم رقم 5429 لسنة 2020 جنايات مركز بدر والمتهم فيها «خميس .أ» 21 سنة، بخطف طفلة 4 سنوات بتاريخ 27 أبريل لعام 2020 والقيام بهتك عرضها.

وكان مركز شرطة بدر تلقي بلاغًا من إحدي السيدات والتى حضرت وبرفقتها ابنتها 4 سنوات، ويقيمان في إحدي قرى مركز بدر، واتهمت المذكور وشخص آخر بهتك عرض ابنتها، وأمسك بهما الأهالي.

وأوضحت الأم في البلاغ أن ابنتها التي لم تتجاوز 4 سنوات كانت تلعب في الشارع، وعادت إلى المنزل تبكي وملابسها عليها آثار دماء، وخرجت معها إلى الشارع وشاهدت المتهم المذكور يجري محاولاً الهرب والثاني يحاول التخفي داخل الزراعات فاستغاثت بالأهالي الذين أمسكوا بهما.

وكشفت نتيجة الكشف الطبي على الطفلة وجود تعدي جنسي عليها ووجود اصابات بها نتيجة وجود عنف.

وقرر المشكو في حقه الثاني أنه لم يفعل شيئًا ولكنه شاهد المشكو في حقه الأول يعتدي على الطفلة جنسيًا في الأرض الزراعية، وأنكر المشكو في حقه الأول متهما المشكو في حقه الثاني.

استمعت نيابة كوم حمادة في التحقيقات التي أجراها عمرو بيومي وكيل نيابة كوم حمادة إلى أقوال المجنى عليها وقررت والدة الطفلة أنها لا تعرف المشكو في حقه الثاني وأن المشكو في حقه الأول هو شقيق زوجها السابق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليها الطفلة والتعدي عليها بالضرب وتجريدها من ملابسها والتعدي عليها، ولا يوجد أي دور للمشكو في حقه الثاني.

وقرر أحمد حبيبة، وكيل نيابة كوم حمادة حبس المتهم «خميس» مع مراعاة التجديد له في الميعاد، وإخلاء سبيل الآخر.