شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمركز بلاط بـ 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه يجري حالياً تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمركز بلاط بتكلفة 11 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقرى المحافظة.

وأشار المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، إلى أنه تم الإنتهاء من رصف مدخل مدينة بلاط بإتجاه مركز الداخلة بطول 1350 مترًا، وجارٍ العمل بطريق المدرسة الثانوية الزراعية وطريق بلاط الخارجة بطول 750 مترًا من إجمالي 8000 متر مستهدف رصفها بأنحاء المركز.