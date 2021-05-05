شكرا لقرائتكم خبر عن الشوبكي: إثيوبيا ترغب في الهيمنة على نهر النيل وسد النهضة يضرب فكرة الشراكة بين الدول الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إثيوبيا ترغب في الهيمنة على نهر النيل، مؤكدا أن سد النهضة يضرب فكرة الشراكة بين الدول الإفريقية.

وأضاف في حديثه لقناة "الغد"، أن المشكلة الحقيقية بدأت من نقطة الانطلاق التي تنطلق منها إثيوبيا والتعامل مع سد النهضة باعتباره سد إثيوبي وبحيرة مع نهر النيل كما صرح المسئولين الإثيوبيين.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن هذه السياسية تضرب الأعراف الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أنها نقطة الخلاف الرئيسة بين الأطراف الثلاثة.

كما أكد، أن إثيوبيا عليها أن تعلم جيدا أن هذا يضر بمصر والسودان والضر جسيم ولابد من التشارك وحل من خلال عمليات التفاوض للوصول إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل للسد.

وأوضح الشوبكي ، أن إثيوبيا ترغب في الهيمنة على نهر النيل والسيطرة عليه، ولا تعبأ بأن ذلك يمثل ضررا جسيما على دولتي المصب مصر والسودان والتعرض للجفاف والضر بـ150 مليون شخص مصري وسوداني والضرب بفكرة الشراكة بين الدول الإفريقية