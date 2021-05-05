شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 يستعين بفيديو «المصري اليوم» لـ تفجير الكنيسة البطرسية الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 بتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية والاستعانة بالفيديو الذي نشرته «المصري اليوم» حول التفجير، والذي وقع في عام 2016.

يذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة (الكنيسة البطرسية) وقع يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، واسفر على إثره وفاة 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون في في العباسية بجوار الكاتدرائية، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة ويتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم إن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبوعبدالله المصري.

وقام بتنفيذ العملية الإرهابية شاب مصري يدعى محمود شفيق محمد مصطفى ويبلغ من العمر 22 سنة.