شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 .. ماذا قال مرصد الإفتاء عن تفجير الكاتدرائية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الاختيار 2 عن ظهور الضابطان المنشقين عن وزارة الداخلية، في مقطع فيديو، يتعودوا بالانضمام، وفى المشهد التالي انفجار بمبنى الكنيسة المرقسية الملاحق للكاتدرائية ،تعرف ماذا قال مرصد الفتاوى عن الحادث.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، التفجير الإرهابي الغادر، الذي وقع بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأدى لوقوع «عشرات الضحايا الأبرياء ما بين قتيل وجريح».

وشدد مرصد الإفتاء، في بيان صحفي، على أن يد الإرهاب والغدر لن تستطيع زرع وإثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين.

واعتبر «المرصد» أن «وحدة وقوة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه أقوى من كل المكائد والمؤامرات التي تسعى لبث ونشر الفتن الطائفية في مصر بلد التسامح».

وتابع مرصد دار الإفتاء: «هذا التفجير الغادر أدى إلى إزهاق للأرواح، وسفك للدماء، وترويع للآمنين، وتشويه لصورة المجتمع، وإضرار بالمصالح العامة للبلاد»، وقال «المرصد إن منفذي التفجير مفسدون في الأرض مستحقون لخزى الله في الدنيا والآخرة».

وطالب مرصد دار الإفتاء قوات الأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيًا المصريين جميعًا بالتصدي للإرهاب ونبذه.