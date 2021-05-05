شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الشعر» في الأقصر يختتم أمسياته الشعرية في ليالي رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم بيت الشعر بالأقصر نشاطه الثقافي في شهر رمضان بأمسية شعرية في مقره و تم نقلها عبر الوسائط الإلكترونية .. واستضاف فيها الشاعرين: أحمد عابدين وحمدي حسين وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر .

بدأت الأمسية بالشاعر أحمد عابدين من مواليد محافظة الأقصر والذي قرأ من شعر الواو والعامية المصرية: أنا اللي بصطاد كلمتي بتضحك/وبصطادها حزينة/واسحب شباكى من ضلوع بحر البشر تطلع لى صيدة رحت اشمر كم الكلام الصعب عن كلمة بتنعي طلعت الآهة ماطلعتش القصيدة.

ثم تلاه الشاعر حمدي حسين من مدينة دشنا بمحافظة قنا والذي قرأ من شعر العامية المصرية: طفولة

فاكرين يا عيال

السور العالى

اللى كنا بنتشاقا عليه

بقى سو الارض

مناخيره اتكسرت يا عيال

زى العجله النصر الأجره

اللى بنسبق بيها الأيام

علشان نكبر

لما اتقلبت بيا العجله

كبرت ساعتها بجد .