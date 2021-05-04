شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الثلاثاء، حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 18 قضية تموينية، منها 2 مخالفات مخابز بلدية، و8 عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم حمل شهادات صحية و3 قضية استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأحيلت المخالفات المحررة إلى النيابة المختصة.