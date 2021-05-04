شكرا لقرائتكم خبر عن طبقًا لوعد محافظ الفيوم.. صرف تعويضات عن أراضي المنفعة العامة لتوسيع الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، انتظام سير العمل بالمشروعات الجارية بمركز إبشواي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل.

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، في بيان، الثلاثاء، إنه تم خلال الجولة تفقد استكمال أعمال رصف الشارع الرئيسي بمدينة ابشواي استكمالا لأعمال الرصف الجارية من مدخل منشية ابشواي مرورا بمنطقة البنك الأهلي، تزامنا مع بدء أعمال فرد طبقة السن وتمهيدها وتسويتها بشارع المركز ابتداء من ميدان الشهداء (النصب التذكاري) مرورا بمركز شرطة إبشواي استعدادا لبدء أعمال رصف الطريق بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطات تموين السيارات لدخولها الخدمة تجنبا لأي أعمال تكسير أو حفر بالإسفلت الجديد.

وذكر أنه تابع استكمال الأعمال الإنشائية والخرسانية بمحطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك وانتظام الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يجري إنشاء أحواض الترسيب وعددها 5 أحواض وكذلك إنشاء الأسوار حول المحطة.

وصرح رئيس المركز بأنه تمت الموافقة على صرف مبالغ التعويضات، كما وعد الدكتور محافظ الفيوم، وجار صرفها للأهالي بمعرفة المساحة والتى تم نزع الأراضى من الأهالى للمنفعة العامة لاستكمال الطريق الربع دائري بإبشواي.