شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه مصروفًا شهريًا.. جامعة عين شمس تنظم سيمنار مسابقة التضامن للمتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة عين شمس سيمنار لمناقشة الأبحاث المرشحة لمنح وزارة التضامن الإجتماعي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بین وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عین شمس تحت رعایة الدكتور محمود المتینى رئیس الجامعة وبالتعاون بین قطاعى الدراسات العلیا وشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.

وقال د.صلاح هاشم ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال كلمته أن دور الحاضنات هو مساعدة الطلاب المتفوقين على الاستمرار في التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادي.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تحفز الطلاب على الإستمرار في التفوق، وتدعم البحث العلمي، وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري.

وأوضح هاشم، أن هناك خمسة تخصصات علمية مهمة مرتبطة بـ«الطب» في الصحة العامة، والهندسة، والزراعة، والعلوم بمجالاته المختلفة، والصيدلة.

وأكد أن المكافأة الشهرية 1000 جنيه، كمصروف خاص للطالب المتفوق في مرحلة الماجيستير من تاريخ التسجيل إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة للطالب وذويه وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني، بحيث يتطوع داخل الجمعيات الأهلية واكتساب مهارات جديدة، ويتم دفع مصروفات المدن «تكلفة السكن بالمدن الجامعية» للفئات غير القادرة ماديا مع توفير المراجع العلمية.

وأشار إلى أنه في كليات الطب يتم تدريب الطلاب في المستشفيات المختلفة، وعلى الأجهزة الصحية مع توفير تأمين صحي شامل للطالب ولأسرته، وتشجيعه على التطوع في المجالات المختلفة، ومكافأة 25 ألف جنيه يحصل على نصفها، بعد تسجيل الموضوع، والنصف الآخر بعد الإنتهاء من المناقشة، وفي المرحلة الجامعية الأولى يتم إختيار 5 طلاب من كل كلية، ومن الدراسات العليا 10 طلاب و5 ماجستير و5 دكتوراه وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمرات المحلية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية.