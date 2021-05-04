شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام التطبيق.. نائب محافظ بورسعيد يتابع منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء وضبط منظومة العمران بالمحافظة تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى على مستوى الجمهورية ومنها محافظة بورسعيد بحي الشرق.

وبحسب بيان، شهد المركز تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين الراغبين في التسجيل بالمنظومة الجديدة، من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى مع استخدام مواد مطهرة أثناء الدخول للمركز.

وأكد نائب المحافظ أن اليوم هو أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وسط التزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت اليوم انطلاق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.