شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا.. والعبور وقها صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة القليوبية 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا للبيان الإحصائي لمديرية الصحة بالقليوبية.

وبحسب البيان فإن مركز بنها سجل 24 حالة ثم مركز كفرشكر 8 حالات تلاه مركز قليوب 6 حالات ثم طوخ وشرق وغرب شبرا 4 حالات لكل منهم، ثم القناطر والخانكة ب3 حالات لكل منهم ثم شبين القناطر ب حالتين بينما حقق كلا من العبور وقها صفر إصابة بينما سجلت المحافظة 6 حالات من خارج القليوبية.

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث شدد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.