شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من فتور العلاقات.. اتصال مفاجئ من أردوغان بالملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أدوغان، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث فيه القضايا الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بالملك سلمان الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان والعاهل السعودي بحثا العلاقات بين البلدين، دون تكشف مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن وكالة الأنباء السعودية الرسمية تفاصيل عن الاتصال الذي ياتي بعد سنوات من فتور العلاقات بين أنقرة والرياض.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشهر الماضي إن بلاده بدأت التحضير لاتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكدا من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

وأكد تشاووش أوغلو أنه في حال قامت السعودية بخطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات.

على صعيد آخر، أعلن تشاووش أوغلو أن بلاده تخطط لعقد اجتماع في اسطنبول في أبريل المقبل حول عملية السلام في أفغانستان، مشيرا إلى عزم تركيا تعيين ممثل خاص لشؤون أفغانستان من أجل دفع عملية السلام.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن اجتماع اسطنبول حول أفغانستان مكمل لاجتماع الدوحة وليس بديلا عنه، لافتا إلى أن تركيا محل ثقة الأطراف في أفغانستان وسبق لحركة «طالبان» والحكومة أن طلبا منها استضافة الاجتماع بينهما.

وفي شأن القضية القبرصية، قال تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في المحادثات القبرصية ويجب ألا يكون كذلك.