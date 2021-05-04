شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في أول أيام تطبيق منظومة تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات، الثلاثاء، فعليًا، تلقى طلبات الراغبين في استخراج رخصة البناء الجديدة طبقًا للاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة التي وضعتها الدولة، وقررت بدء تطبيقها كمرحلة أولى للتطبيق التجريبى، اعتبارا من أول مايو ولمدة شهرين، على ٢٧ مدينة وحيا بواقع مدينة أو حى لكل محافظة، اختارتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ تعميم المنظومة في باقى المدن بدايةً من 1 يوليو 2021.

وبدأت المحافظات في استئناف الأعمال للرخص السارية بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما بدأت استكمال أعمال البناء، وللرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل الماضى.

وتضم القائمة الأولوية للتطبيق: حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، وحى جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها بالقليوبية، والإسكندرية حى المنتزه أول، والبحيرة مركز ومدينة كفر الدوار، ومطروح مدينة مطروح، والمنوفية مركز ومدينة قويسنا، والغربية حى ثان طنطا، وكفر الشيخ مركز ومدينة سيدى سالم، ودمياط مركز ومدينة فارسكور، والدقهلية مركز ومدينة طلخا، وشمال سيناء مركز ومدينة العريش، وجنوب سيناء مدينة شرم الشيخ، وبورسعيد حى الشرق، والإسماعيلية حى ثالث الإسماعيلية، والسويس حى السويس، والشرقية حى أول الزقازيق، وبنى سويف مركز ومدينة ناصر، والمنيا مركز ومدينة المنيا، والفيوم مركز ومدينة الفيوم، وأسيوط حى غرب أسيوط، والوادى الجديد مركز ومدينة الخارجة، وسوهاج حى شرق سوهاج، وقنا مركز ومدينة نقادة، وأسوان مركز ومدينة أسوان، والبحر الأحمر حى جنوب الغردقة.. وأخيرًا، الأقصر مركز ومدينة البياضية.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف من المنظومة ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص والقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وفتحت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات أبوابها، أمس، لاستقبالهم في أول أيام تطبيق المنظومة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

في الإسكندرية، قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أن الحى لديه تنسيق تام مع كلية هندسة الإسكندرية فيما يتعلق باستخراج التراخيص البنائية وفقا لضوابط واشتراطات المنظومة الجديدة. وأوضحت لـ«المصرى اليوم» أن المركز النموذجى في الحى مستعد لاستقبال طلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الحى أمد كلية الهندسة بالخرائط المساحية والبنائية لمطابقتها بشهادة الصلاحية التي يتم استخراجها من الحى طبقا للمتغيرات المكانية والمعاينات والإحداثيات.

وفى مطروح، تابعت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالعاصمة مرسى مطروح، مشيرة إلى أن تعليمات المحافظ اللواء خالد شعيب واضحة وصريحة وهو تسهيل الإجراءات للمتقدمين والرد على جميع استفسارات المواطنين في هذا الشأن، وتوضيح جميع خطوات التقدم لمنظومة التراخيص، وكذلك التوعية عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ووضع اللافتات والبنرات في المركز التكنولوجى.

وفى أسوان، قالت نجاح على إبراهيم، مدير المركز التكنولوجى، إن المركز استقبل عددًا من المواطنين راغبى استخراج التراخيص وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أنه تم تسلم بعض الأوراق الخاصة بالأرض وتسجيلها على الشبكة بعد سحبها عن طريق سكانر، ولم يتم رصد أي شكاوى حول تلقى الطلبات.

وفى قنا، قال المحافظ اللواء أشرف الداودى إن المركز التكنولوجى بمدينة نقادة بدأ تلقى طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لنقادة وعضوية ممثل من المركز التكنولوجى، الإدارة الهندسية، التخطيط العمرانى، الشؤون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة المالية لمراجعة التراخيص الصادرة سواء «جديدة، تعلية، هدم»، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

وفى القليوبية، قالت المهندسة أمل فورى، رئيس مدينة قها، إنه لم يتقدم أحد للحصول على ترخيص ضمن تراخيص البناء الجديدة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين حضروا فقط للسؤال والاستفسار عن التراخيص والأوراق المطلوبة وكيفية الحصول عليها، ورد العاملون في مركز التطوير التكنولوجى على كافة الاستفسارات وإرشادهم بالطرق الصحيحة للحصول على الأوراق للتقدم.

وفى بنى سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم إنه تم بدء تطبيق المنظومة تجريبيًا بمركز ومدينة ناصر، تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد والجاهزية لتطبيق المنظومة الجديدة، في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى وتيسيرًا على المواطنين. ونوه إلى أن العاملين بالمركز استعرضوا مع المترددين تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء والخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة.

وفى الوادى الجديد، أعلن المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بدء تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، أمس، وتم استقبال عدد من المواطنين والإجابة عن استفساراتهم. وأضاف أن من يمتلك رخصة بناء سارية يواصل أعمال التنفيذ، والشروط الجديدة تنطبق على المتقدمين بطلبات لتراخيص البناء الجديدة.

وفى المنيا، قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم استقبال عدد من المواطنين بالمركز التكنولوجى للاستفسار عن طلبات تراخيص البناء وفقا للمنظومة الجديدة، وإرشادهم عن الأوراق والخطوات المطلوبة.

وفى الأقصر، قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، إن اليوم الأول شهد حالة من الهدوء، واستفسار عدد محدود من المواطنين عن المنظومة الجديدة، والأوراق المطلوبة، وتم توزيع أوراق لهم تتضمن كافة الإجراءات والخطوات التي سيتم العمل بها، وأجاب موظفو المركز التكنولوجى عن استفساراتهم.