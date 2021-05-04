شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقي وممثلو 27 صحيفة يزورون سجن وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أمس، زيارة لوفد حقوقى، وممثلى أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية، إلى ليمان 440 بسجن وادى النطرون، وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء. وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون- في تصريح خلال الزيارة- إن الزيارة تأتى ضمن سلسلة الزيارات التي وافق عليها وزير الداخلية للوفود الحقوقية والإعلامية والصحفية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.

وأكد مرزوق أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتى تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا أن مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية. ونوه مرزوق بأن أبواب السجون مفتوحة أمام الجميع ولا يوجد ما نحفيه عن أي جهة، وأن هناك إشرافا من النيابة على السجون، وأكد أن قطاع السجون أفرج عن أكثر من 5 آلاف نزيل خلال شهر رمضان في مناسبات العفو المقررة وفقا للقانون وهناك لجنة منعقده هذه الأيام لإقرار مستحقى العفو خلال عيد الفطر.

وتفقد الوفد الحقوقى والإعلامى كل مرافق السجن، حيث التقوا بعدد من السجناء بأماكن الزيارة، واطمأنوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارة، كما التقوا بعدد من السجناء في ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعى في الرياضة، وأن إدارة الليمان تتيح لهم التريض مرتين أسبوعيا.

كما تفقد أعضاء الوفد المكتبة الخاصة بالليمان، واطلعوا على دفتر الاستعارات الخاص بالمكتبة، ثم تفقدوا المطبخ واطلعوا على جدول التغذية، وتأكدوا من احتوائه للعناصر الغذائية المطلوبة من بروتينات ونشويات وفواكه وسكريات، إضافة إلى حصول القائمين على المطبخ والمخبز على الشهادات الصحية المطلوبة قبل العمل بهما، وفقا لقواعد الصحة العامة. وحرص أعضاء الوفد الحقوقى والإعلامى على زيارة مستشفى الإيمان، حيث اطمأنوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل عنابر المستشفى من جانب، وتوافر مختلف الأجهزة الطبية والأدوية الفعالة من جانب آخر، إضافة إلى توافر غرفة عمليات على أحدث طراز، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، فضلا عن غرفة التعقيم والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، وكذلك وحدات إقامة المرضى من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد أعضاء الوفد مصنع السجاد اليدوى، وورش إصلاح السيارات، وأشادوا بجهود قطاع مصلحة السجون في إعادة تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات المتنوعة، لضمان عودتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين.

والتقت «المصرى اليوم» أحد المساجين في قضية قتل من داخل ليمان 440 وقال «سيد. ج» والمحكوم عليه بالمؤبد إنه يتلقى علاجا بشكل دورى لأزمة العصب السابع لافتا إلى أن الرعاية الطبية بالسجن جيدة وتتم بشكل دورى «دى الحقيقة ومحدش بيقولنا نقول إيه.. إحنا كده كده محبوسين».