شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص بالسويس روّجوا مخدرات لغسل 15 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحها وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

كما تبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.