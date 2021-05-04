شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ببنها الجامعي يستخرج قشرة لب من قصبة طفل عُمره 10 أشهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد أحمد الجزار أستاذ الأمراض الصدرية والجراحة، من استخراج جسم غريب من القصبة الهوائية لطفل عمره ١٠ أشهر.

وقال «الجزار»، في بيان له على صفحته الشخصية بالفيس بوك، الثلاثاء، إن أهل الطفل عاشوا شهرين في حيرة مع الأطباء بسبب معاناة الطفل من الكحة، مشيرا إلى أنه بعد رؤية الأشعة تلاحظ اشتباه جسم غريب محشور في القصبة الهوائية، وبعد المنظار تأكد التشخيص، حيث تم استخراج قشرة لب من القصبة بنجاح.

وناشد أستاذ الأمراض الصدرية أولياء الأمور قائلا: «أرجوكم خللوا بالكم من أولادكم في أي سن طالما بيزحف أو لسه أقل من ٥ سنوات، ربنا يسترها على أولادنا جميعا»، موجها الشكر للفريق الطبي من أطباء التخدير والتمريض والعاملين بالقسم والعمليات.

فريق طبي ببنها الجامعي يستخرج قشرة لب من قصبة طفل ١٠ أشهر

فريق طبي ببنها الجامعي يستخرج قشرة لب من قصبة طفل ١٠ أشهر