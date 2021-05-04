شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في أسوان.. محاضر ضد أصحاب المنازل غير الملتزمة بتبطين طرنشات الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب العمومى المغذى لنجوع الشيمة والشلباية بمركز أسوان، وتطبيق نظام المناوبة بمنطقة كلية الهندسة لحين إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الممول من البنك الأهلى بإعتمادات 30 مليون جنيه.

وأوضح مسؤول الشركة بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان سيتم الدفع بسيارات الكسح لنزح تراكم مياه الصرف الصحى بمنطقة المقلة، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لأصحاب المنازل غير الملتزمة بتبطين خزانات وطرنشات الصرف لديها، وذلك حتى يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى أبوالريش قبلي وبحري، والذي سيضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه.