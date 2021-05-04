شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 4 مايو 2021، انخفاضا ملحوظا عن الاسعار التي حققها في منتصف التعاملات اليوم، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في نهاية التعاملات مساء اليوم، انخفاضا بمقدار 6 جنيهات، وكانت قد حققت ارتفاعا كبيرا بمقدار 10 جنهات بالأمس.

وانخفض سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات، مساء اليوم الثلاثاء، بمقدار 15 دولار عن الاسعار التي حققها في التعاملات الفورية في منتصف التداول اليوم، وكانت قد حققت ارتفاعا بمقدار 24 دولارا تقريبا بالأمس .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 783.11 جنيه، وكان في منتصف تعاملات اليوم، 789.52 جنيه، وفى بداية التعاملات صباح اليوم، 787.61 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 1،776.36 $، وكانت في منتصف تعاملات اليوم، 1,791.06 $، وفى بداية التعاملات صباح اليوم، 1,785.46 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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