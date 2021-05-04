شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يواقيم ينعى القمص صرابامون ويصا: خالص العزاء لشعب كنيسته وأسرته المباركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، خالص العزاء إلى نيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ولمجمع كهنة الإيبارشية.

كما قدم التعزية في القمص الراحل، للراهب القمص عبدالمسيح السرياني، في وفاة الأب القمص صرابامون ويصا، وقدم التعزية لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

يذكر أن القمص صرابامون ويصا كان كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، التابعة لإيبارشية الأقصر، عن عمر قارب 63 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 28 عامًا.

وولد الأب صرابامون يوم 29 سبتمبر 1958، وسيم كاهنًا في 22 أبريل 1993، ورسم برتبة القمصية في 10 يناير 2000 .

والأب المتنيح أيضاً هو شقيق الراهب القمص عبدالمسيح السرياني، أحد رهبان دير السيدة العذراء السريان بالأقصر.