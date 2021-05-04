شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مملكة البحرين بالقاهرة يزور منطقة كنائس مصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمشرف على كنائس الخليج سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر نيافته في كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.

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‏تضمنت الزيارة التي جاءت بهدف التعارف، كنيسة مغارة العائلة المقدسة.

حضر اللقاء عدد من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج.