شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان يناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية والتكميلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورخالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، اجتماعًا بموجهي عموم المواد والأنشطة،لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وكذلك الامتحانات التكميلية للصفين الأول والثاني الثانوي.

و أكد وكيل الوزارة على ضرورة أن يقوم الموجهين بالانتهاء من تجهيز وتسليم امتحانات الشهادة الإعدادية للمطبعة السرية في أقرب وقت، حتى تتمكن المطبعة من أعمال الطباعة والتغليف والتجهيز للتسليم، مع إلتزام الجميع بكافة التعليمات الخاصة بمواصفات الورقة الامتحانية.

وتطرق الاجتماع إلى الامتحانات التكميلية للصفين الأول والثانى الثانوى (العام) والثالث الإعدادى، مطالبًا الموجهين بتجهيز الامتحانات وتسليمها للمطبعة في موعد غايته السبت المقبل الموافق ٨ مايو الجارِ، مع الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة بالكتاب الدوري.

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