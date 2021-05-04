شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للخارجية: مشاورات سياسية مع تركيا غدا لمناقشة خطوات تطبيع العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.