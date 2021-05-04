شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من الزراعة يجب اتباعها عند زراعة فول الصويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ميعاد الزراعة:

1- يزرع فول الصويا بصفة عامة خلال شهر مايو وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوي تتم زراعته خلال النصف الثاني من نفس الشهر.



التقاوي:



2- يحتاج الفدان نحو 30 كجم ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعاً لانتشار الأمراض وتدهور المحصول.

تجهيز الأرض:



3- يجب العناية بتسوية الأرض حيث يؤدي عدم التسوية إلى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط وإلى ركود مياه الري في البقع المنخفضة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأنبات وضعف وأصفرار النباتات وبالمثل فإنه في الخطوط المرتفعة يكون نمو النباتات ضعيفاً نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة وفي كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي لذلك تحرث الأرض جيداً وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطاً في القصبتين.

التلقيح البكتيري:



4- يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية التي تستجيب للتلقيح البكتيري بالعقدين حيث تقوم العقد البكتيرية التي تتكون على الجذور بتثبيت آزوت الهواء الجوي لتستفيد به النباتات مما يؤدي الى زيادة محصول البذور وتحسين نوعيته من حيث حجم البذور ومحتواها من البروتين بالاضافة الى توفير كميات كبيرة من الاسمدة الآزوتية تصل الى حوالي 60 كجم آزوت للفدان كما يتخلف في التربة حوالي 25كجم/فدان للمحصول التالي.



طرق الزراعة



5- يزرع فول الصويا بالطريقة العفير المحسن التي يسبقها رية كدابة أو الخضير (الحراتي).