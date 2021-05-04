شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والشركات بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كذلك قام فرع القاهرة بتنفيذ 3 أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين وحثهم على تبنى الممارسات البيئية السليمة .

كما شكل فرع الشرقية لجنه للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظه الشرقيه والإسماعيلية، حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز كلاٍ من أولاد صقر ، وأبو كبير وتم سحب العينات اللازمه ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها وإتخاذ الإجراءات اللازمة.