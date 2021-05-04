شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة البحر الأحمر يشهد تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام يرافقة د. جمال المغربي مدير المستشفى ود. عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات ود. دعاء ابو القاسم مدير ادارة مكافحة العدوي.

وأوضح مرعي أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على توجيهات الأستاذةالدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.

وأشار إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، داعيا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح.

كما قام مرعي بجولة تفقدية بالمستشفى وتفقد سير العمل والاعمال الإنشائية الجديدة واطمن على مخزون الاكسجين ووجه الفريق الطبى بحسن استقبال المرضي وذويهم والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.