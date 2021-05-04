شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينتقد هيئة قناة السويس: مبلغ تعويض السفينة الجانحة مغالى فيه وغير واقعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس من شركة السفينة الجانحة إيفر جيفن.

وغرد ساويرس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الثلاثاء، قائلًا: «التعويض مغالي فيه وغير واقعي ومش من المصلحة القومية المغالاة في التعويض».

كانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويض بمبلغ 916 مليونًا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، ما دفع الشركة للتظلم لكن المحكمة رفضت التظلم.

وقرّرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الدائرة الثانية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية حامد أحمد، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفر جيفن» التي جنحت بقناة السويس أواخر مارس الماضي والتي تسببت في تعطل الملاحة بالقناة لمدة أسبوع، كما أيدت المحكمة الحجز التحفظي على السفينة تبعا للقوانين في هذا الشأن.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت الشهر الماضي أصدرت قرارها بالحجز التحفظي بعد البلاغ الذي قدمته الهيئة للمحكمة والتي ألحقت فيه الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس نتيجة تعطل الملاحة.

يذكر أن المادة 59 من القانون التجارة البحرية يجيز التحفظ على السفينة التي قامت بحادث ومنعها من التحرك، كذلك المادة 60 من القانون البحري تؤكد على الحجز التحفظي وذلك من أجل المطالبة بسداد دين بحري عما أحدثته السفينة بالحادث البحري من تلوث أو أعمال انتشال بضائع وغيرها.