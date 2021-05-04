شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقف بث إعلان السبيكة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان «السبيكة العقارية» على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين قيام الشركة المعلنة «صروح» بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي ذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها، حفاظاً على أموال المواطنين.