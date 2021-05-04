شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ان يوم الأحد المقبل هو آخر أيام الموجة الحارة التى تمر بها البلاد، ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلا تلك الفترة، مشيرة إلي أن حالة الطقس تكون شديدة الحرارة على معظم الأماكن فى جمهورية مصر العربية، وتصل درجات الحرارة غدًا إلى 43 درجة على أسوان وإدفو والأقصر.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم ترك مواد قابلة للاشتعال مثل الكحول في السيارات وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وكذلك الإكثار من تناول السوائل بعد الافطار وفترة الليل.

ونشرت صفحة هيئة الأرصاد الجوية الرسم التعبيري التالي والذي يوضح تأثير درجات الحرارة المباشر.

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

حالة الطقس غدًا الأربعاء

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العالية خلال طقس الغد ويكون الطقس يشبه طقس اليوم شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، حارًا على السواحل الشمالية فقط، ويتحول الطقس فى مصر خلال ساعات الليل بصبح معتدلاً على جميع أنحاء مصر.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين والرياح تكون من شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتصبح حالة البحر الأحمر معتدل أيضًا ويتراوح الموج بين 1.5 متر ومترين واتجاه الرياح يكون من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ويكون استمرار نشاط الرياح من أهم الظواهر الجوية المتوقعة ضمن حالة الطقس غدًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون اتجاه الرياح على السواحل الشمالية شمالية غربية وسرعتها 14 كم/ الساعة، والقاهرة الكبري شمالية غربية وسرعتها 15 كم/ الساعة، بينما تكون على شمال الصعيد شمالية شرقية وسرعتها 14 كم/ الساعة، وتصبح على جنوب الصعيد شمالية شرقية وسرعتها 14 كم/ الساعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدًا على القاهرة الكبري 55 – 30، والسواحل الشمالية 75- 35، وشمال الصعيد 30-25، جنوب الصعيد 25-15.

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

حالة الطقس غدًا في القاهرة

يستمر ارتفاع درجة الحرارة غدًا في القاهرة وتصل إلى 40 درجة العظمي والمحسوسة إلى 41 درجة بينما تكون الصغرى 23 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الثالثة عصرًا.

حالة الطقس غدًا في الإسكندرية

تكون درجة الحرارة غدًا في الإسكندرية إلى 31 درجة العظمي والمحسوسة إلى 33 درجة بينما تكون الصغري 20 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الثانية ظهرًا.

حالة الطقس غدًا في أسوان

تصل درجة الحرارة غدًا في اسوان إلى 43 درجة العظمي والمحسوسة إلى 44 درجة بينما تكون الصغري 28 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الثالثة عصرًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مصر

تستمر درجات الحرارة على ارتفاعها وتصل درجة الحرارة غدًا إلى 43 درجة للعظمي على أسوان والأقصر وإدفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر للعظمي والصغري كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 40- 23

درجة الحرارة في الإسكندرية 31- 20

درجة الحرارة في طنطا 40- 21

شبين الكوم 40-23

دمنهور 36 – 21

دمياط 30- 20

الزقازيق 40-22

المنصورة 38-21

بلطيم 30 – 21

السويس 40-22

العريش 33-20

بورسعيد 31-20

الإسماعيلية 40-21

شرم الشيخ 39- 27

الغردقة 41- 26

بنى سويف 41-23

الفيوم 40-23

درجة الحرارة في المنيا 41- 23

درجة الحرارة في سوهاج 42- 25

درجة الحرارة في قنا 42- 26

درجة الحرارة في أسيوط 41- 24

درجة الحرارة في أسوان 43- 28

درجة الحرارة في الأقصر 43- 27

ادفو 43- 27

الوادي الجديد 42- 26

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

حالة الطقس الخميس

تكون درجات الحرارة فى معدلاتها المرتفعة يوم الخميس ويكون الطقس Weather شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وحارًا على السواحل الشمالية وويكون الجومعتدل خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، وينحصر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء فقط.

توقعات طقس الجمعة

تهدأ الموجة الحارة نسبيًا على شمال البلاد والقاهرة الكبري والوجه البحري ويصبح الطقس Weather حارًا بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، ووتنشط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت

تعاود درجات الحرارة الارتقاع مرة أخري حسب توقعات حالة الطقس السبت ويصح طقس القاهرة الكبري والسواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد شديد الحرارة، وحار على السواحل الشرقية ويكون معتدل خلال ساعات الليل على أنحاء مصر، ويكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات الطقس الأحد

تكون توقعات حالة الطقس الأحد بأن يكون الطقس شديد الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار فقط على السواحل الشرقية، ويتحول ليكون خلال ساعات الليل معتدل على أنحاء مصر، وتكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى مصر خلال الموجة الحارة

المنطقة درجات الحرارة الخميس درجات الحرارة فى مصر الجمعة درجات الحرارة المتوقعة السبت فى مصر درجات الحرارة الأحد القاهرة الكبري 38-20 35-20 39-24 40-20 الوجه البحري 38-20 35-20 39-23 40-20 السواحل الشمالية الغربية 30-19 30-19 37-20 27-18 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31-20 30-18 33-23 35-19 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38-26 37-26 38-26 38-26 شمال الصعيد 41-24 40-23 40-24 42-23 جنوب الصعيد 43-28 43-28 41-28 43-28

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

«الشمس بتضرب فى النافوخ».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

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