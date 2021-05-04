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في أول يوم لتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة.. مواطنو قها حضروا فقط للاستفسار

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، إنه لم يتقدم أحد اليوم للحصول على ترخيص ضمن تراخيص البناء الجديدة فى أول يوم عمل بعد الإجازة.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المواطنين حضروا فقط اليوم لسؤال والاستفسار عن التراخيص والأوراق المطلوبة وكيفية الحصول عليها، وقام العاملون فى مركز التطوير التكنولوجى بالرد على كافة الاستفسارات وإرشادهم بالطرق الصحيحة للحصول على الأوراق للتقدم.

واوضحت رئيس المدينة أنه تم اختيار مدينة قها ضمن 27 مركزا ومدينة على مستوى الجمهورية للبدء فى تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء الجديدة بها تجريبيا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين علي تطبيق المنظومة، كما تم الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص واشتراطات البناء لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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