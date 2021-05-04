شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب عند الساعة 06.42 .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الأربعاء 5 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية الأربعاء 5 مايو 2021، الذى يوافق اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الأربعاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 3.34 ص

موعد الشروق 5.12 ص

موعد صلاة الظهر 11.57 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.42 م

موعد صلاة العشاء 8.09 م