هل تحقق «حياة كريمة» التنمية الاقتصادية فى الريف؟.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، المبادرة الرئاسية تحقق مطالب قرى «شربين» بالدقهلية.. هل تحقق «حياة كريمة» التنمية الاقتصادية فى الريف؟.. إقامة 6.6 ألف مشروع توفر 10 آلاف فرصة عمل خلال 3 أشهر.. ونواب: فرصة لتشجيع الصناعة الوطنية وإنشاء مجمعات حرفية.

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ـ المبادرة الرئاسية تحقق مطالب قرى «شربين» بالدقهلية.. هل تحقق «حياة كريمة» التنمية الاقتصادية فى الريف؟.. إقامة 6.6 ألف مشروع توفر 10 آلاف فرصة عمل خلال 3 أشهر.. ونواب: فرصة لتشجيع الصناعة الوطنية وإنشاء مجمعات حرفية

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