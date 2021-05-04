شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معروض الأسماك وتراجع الطلب يدفعان الأسعار للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق السمك في مصر ارتفاع كبير في المعروض في ظل تراجع واضح في الطلب على الأنواع المختلفة بالتزامن مع شهر رمضان.

وفيما يلي نقدم متوسطات سعر الأسماك في مصر، وفق الأسعار المعلنة من سوق الجملة...

واستقرت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي المزارع "1"، بين 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.