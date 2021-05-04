شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ جنوب سيناء يصدر توجيهاته بشأن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مواطني جنوب سيناء بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات بشأن استعدادات المحافظة لهذه المناسبة.

كما استعرض فودة أهم الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطن بجنوب سيناء خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وأهمها توفير عبوات مواد غذائية مجانية لآلاف المواطنين والعاملين والفئات الأكثر احتياجاً للدعم مثل الارامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وكذا الدعم النقدى لبعض الاسر التي فقدت عائلها إضافة إلى توفير آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار رمزية بالتنسيق مع القوات المسلحة ممثلة بجهاز الخدمة الوطنية، حيث تحملت المحافظة نسبة (25%) من أسعار تلك السلع لتحقيق طفرة سعرية غير مسبوقة حيث وصل كيلو اللحم إلى حوالى (51) جنيه والدواجن إلى (26) جنيه والأرز والسكر (6) جنيه.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات وعلى المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة .

وأكد فودة على إيقاف إجازات رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات بها واستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري الدائم لمنع أية تجمعات كما شدد على التأكيد على توفر كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها. كما شدد المحافظ على رفع درجات الإستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطري وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطني جنوب سيناء وزائريها .

وأكد فودة على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام وتأكيد فرض الالتزام خاصة على طرق المحافظة والشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.

وتمني فودة لجميع المواطنين وزوار جنوب سيناء كل الخير والصحة والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.