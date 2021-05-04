شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر قدرها 500 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها المختلفة.

وقالت الجامعة، في بيان، أن المكافأة تشمل العاملين بالجامعة من موظفين وعمال وعمالة مؤقتة والتربية العسكرية ودار الضيافة ، كذلك تصرف المكافأة للمنتدبين إلي الجامعة، وتصرف المكافأة للعاملين علي بند حصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.