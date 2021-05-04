شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات إيجابية و13 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم، 5 حالات إيجابية و13 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 418 حالة، بجانب تسجيل 13 حالة شفاء لترتفع إلى 2477 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 154 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 17حالة تحت الحجز بالمستشفيات و65 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.