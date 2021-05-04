محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وخلال الجولة تابع أيضا أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري بالخصوص وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية،

وشدد المحافظ على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء ،بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة