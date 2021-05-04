شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، انتظام وبدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بالمركز التكنولوجى بمدينة قها، والتي تم اختيارها للتطبيق التجريبي اعتباراً من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعضوية كل من (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية)، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

وأوضح أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والاحياء بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

جاء تفقد المركز بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندسة امل فوزى رئيس مدينة قها.

الهجان يتابع بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بقها

الهجان يتابع بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بقها

الهجان يتابع بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بقها

الهجان يتابع بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بقها