شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على مصانع القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى، حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونفذ فرع القاهرة ٣ أنشطة توعوية بالمركز الطبى بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر، فى إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين وحثهم على تبنى الممارسات البيئية السليمة.

كما شكل فرع الشرقية التابع لوزارة البيئة لجنة للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظة الشرقية والإسماعيلية.